Любовь к кофе спасла петербурженку от страшной смерти при взрыве в Газетном комплексе

Супруг девушки погиб в этом происшествии.

Во время взрыва в Газетном комплексе на Ленинском проспекте мог погибнуть еще один человек. Однако жизнь молодой девушке спасла любовь к кофе. Об этом пишут "Невские Новости".

Напомним, взрыв в одной из самых крупнейших типографий Петербурга произошел днем 17 января. По предварительным данным, в здании детонировал снаряд времен Великой Отечественной войны. В результате между вторым и третьим этажом произошло обрушение перекрытий на площади 60 квадратных метров. В этой трагедии погибли три человека. Как оказалось, пострадавших могло бы быть и больше.

В день инцидента 21-летняя Ирина К. вместе со своим 29-летним супругом Ильей К. и его 31-летним другом Иваном О. пришли в помещение фирмы "Юнисел", занимающейся обслуживанием кассовых аппаратов. Поздоровавшись с сотрудниками компании, девушка вышла в общий холл, чтобы приобрести напиток в кофейном аппарате. В этот момент в офисе, в котором остались Илья, Иван и 49-летний менеджер, произошел взрыв и пожар. Все трое мужчин погибли на месте. Ирине удалось спастись, выйдя через общий вход.

Нашему изданию стало известно, что Ирина и Илья обручились всего месяц назад в одном из петербургских ЗАГСов. Вместе с друзьями они участвовали в различных реконструкциях и военно-спортивных мероприятиях.

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Видео: Piter.TV