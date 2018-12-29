Полный хаус без света и стен: как выглядит Газетный комплекс после взрыва?

По предварительным данным здесь взорвался снаряд времен ВОВ.

Появилось видео из внутренних помещений здания на Ленинском проспекте, 139, в котором произошел взрыв. По версии Следственного комитета в одной из крупнейших типографий города взорвался снаряд времен Великой Отечественной войны.

На записи видны последствия взрыва и пожара. В здании отсутствует свет и части перекрытий и стен, по всему полу разбросаны кирпичи и доски.

Напомним, трагедия произошла днем 17 января. Очевидцы рассказали, что слышали шесть хлопков, раздающихся из здания Газетного комплекса на Ленинском. Между вторым и третьим этажом произошло обрушение перекрытий на площади 60 квадратных метров.

Известно, что взрыв произошел в офисе фирмы "Юнисел". В этот момент в помещение находились три человека. Все они погибли.

Не так давно Piter.TV стало известно, что трагедия могла унести жизнь еще одного человека. Однако любовь к кофе спасла жизнь петербурженке.

Фото, видео: Piter.TV