Она заявили, что у неё кончились силы.

В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что Любовь Аркус уходит из журнала "Сеанс" и фонда "Антон тут рядом". Об этом режиссер сообщила Facebook.

Дорогие друзья, я ухожу из фонда "Антон тут рядом". А также из журнала "Сеанс". Все. Силы кончились. Пожалуйста, не комментируйте. Я написала это не для того, чтобы вы выражали мне сочувствие. Вот честное слово. Может быть, все, что произошло, изменит общую ситуацию к лучшему: люди поймут, что словом можно убить. Ну, и чистая правда — силы и так были на исходе заявила Аркус

Напомним, что журнал "Сеанс" основан Любовью Аркус в 1989 году. Отметим, что издание создано при поддержке директора киностудии "Ленфильм" Александра Голутвы.

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Фото:odinden/instagram