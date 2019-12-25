На заборе напротив асфальтобетонного завода в Коломягах появилось граффити

На данный момент обитатели Ольгино и Юнтолово ведут активную кампанию против переноса предприятия в Конную Лахту.

Жители Приморского района распространяют по соцсетям новое граффити. Рисунок появился вечером 31 мая на заборе напротив асфальтобетонного завода в Коломягах.

На граффити символично изображён зелёный лес рядом с дымящимся асфальтобетонным заводом (АБЗ). Так уличные художники выразили протест против переезда АБЗ в Конную Лахту, написав: "Мы вас не ждём!"

На данный момент обитатели Ольгино и Юнтолово ведут активную кампанию против переноса предприятия в Конную Лахту. Местные жители уверены, что соседство с опасным заводом нанесёт непоправимый ущерб их здоровью а также природе. Рядом находятся памятники природы "Юнтоловский заказник", "Петровский пруд" и "Северное побережье Невской губы".

Борьба художников и коммунальщиков. Какие граффити мы потеряли в этом году.

Фото: Кристина Петрова