На заборе напротив асфальтобетонного завода в Коломягах появилось граффити

Жители Приморского района распространяют по соцсетям новое граффити. Рисунок появился вечером 31 мая на заборе напротив асфальтобетонного завода в Коломягах.
На граффити символично изображён зелёный лес рядом с дымящимся асфальтобетонным заводом (АБЗ). Так уличные художники выразили протест против переезда АБЗ в Конную Лахту, написав: "Мы вас не ждём!"
На данный момент обитатели Ольгино и Юнтолово ведут активную кампанию против переноса предприятия в Конную Лахту. Местные жители уверены, что соседство с опасным заводом нанесёт непоправимый ущерб их здоровью а также природе. Рядом находятся памятники природы "Юнтоловский заказник", "Петровский пруд" и "Северное побережье Невской губы".
Борьба художников и коммунальщиков. Какие граффити мы потеряли в этом году.
Фото: Кристина Петрова
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