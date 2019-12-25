Любовь Аркус рассказала о нападении на сотрудницу фонда "Антон тут рядом"

Подробности появились в аккаунте создательницы фонда в Facebook.

Вечером в субботу, 13 июня, стало известно о нападении на сотрудницу фонда центра комплексной поддержки людей с аутизмом "Антон тут рядом" в Выборгском районе Петербурга. Подробностями поделилась основательница фонда Любовь Аркус в своем Facebook-аккаунте.

В неприятную ситуацию, как сообщила Аркус, попала 22-летняя сотрудница фонда Наталья Алексеева. Она вместе с подопечной по имени Мадина возвращалась с прогулки в квартиру на проспекте Энгельса, которую арендует организация. Проживающей в доме женщине показалось, что инвалидное кресло поцарапало ей входную дверь. Одной из жительниц дома показалось, что инвалидным креслом она поцарапала ей дверь. Это спровоцировало конфликт между Натальей и соседа с первого этажа, прибежавшего на крики спора.

Тогда сосед со всего маху ударил Наташу в переносицу, разбил очки. Когда Наташа в шоковом состоянии попыталась дать ему сдачи, он очень обрадовался, пообещал, что теперь уж точно засудит всю нашу компанию. До этого случая этот же сосед был замечен за тем, что во время наших прогулок кричал в окно, что таких людей нужно держать в специальных заведениях, и что такого соседства он не потерпит. – написала Любовь Аркус.

По данным издания "Фонтанка", полиция проводит проверку по факту происшествия.

Любовь Аркус объяснила, что организация 5 лет арендует квартиру для реабилитации подопечных, а также использует в качестве площадки в рамках акции "Эвакуация", реализуемой совместно с фондами "Перспективы" и "Гаоорди". Благодаря этому происходит временное переселение входящих в группу риска постояльцев интернатов в более безопасные для проживания места.

Ранее мы сообщали о том, что Любовь Аркус объявила об уходе из журнала "Сеанс" и фонда "Антон тут рядом". Она заявила, что у неё кончились силы.

Фото: Любовь Аркус / Facebook