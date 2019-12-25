Любителя бесплатного топлива поймали на АЗС в Петербурге

Мужчина 8 февраля уже похитил топливо на 7000 рублей, 20 февраля мужчина заправил автомобиль на 6300 рублей, а также наполнил топливом несколько канистр, после чего снова попытался уехать.

На заправке во Фрунзенском районе Петербурга задержали похитителя топлива. За бесплатным бензином он приезжал на одну и ту же заправку уже не первый раз. Узнав машину, работники АЗС сразу вызвала полицию. Об этом сообщила пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти.

Накануне днем на заправку, расположенную на Южном шоссе, приехал автомобиль Hyundai ix35. Работники узнали автомобиль, так как он 8 февраля уже похитил топливо на 7000 рублей. Сотрудники Росгвардии прибыли на АЗС через три минуты после вызова. В этот раз мужчина заправил автомобиль на 6300 рублей, а также наполнил топливом несколько канистр, после чего снова попытался уехать.

Сотрудники Росгвардии смогли перехватить злоумышленника. При проверке автомобиля оказалось, что поверх заднего регистрационного номера, который принадлежит этой машине, установлен еще и другой номерной знак.

Ранее на ж/д станции Автово пресекли хищение дизельного топлива из тепловоза.

Фото: pixabay