На ж/д станции Автово пресекли хищение дизельного топлива из тепловоза

Сотрудники УТ МВД России по СЗФО изъяли 100 литров дизельного топлива.

На железнодорожной станции Автово Санкт-Петербурга пресечено хищение дизельного топлива из тепловоза. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

В дневное время задержанные, действуя по предварительному сговору, сливали дизельное топливо в канистры для дальнейшего использования в личных целях. Сотрудники УТ МВД России по СЗФО изъяли 100 литров дизельного топлива. Задержанные – двое жителей г. Санкт-Петербург в возрасте 50 лет.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 158 УК РФ "Кража". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее Росстандарт придумал, как бороться с недоливом топлива на заправках.