Любители выпить в Петербурге заплатили более 3 млн рублей с начала года

За неполный 2021 год уже оштрафованы более 8 500 нарушителей.

С начала года петербургские приставы взыскали 3,4 млн рублей административных штрафов с более 8 500 нарушителей, которые любят выпить в общественных местах, сообщили в пресс-службе ГУФССП России.

В ведомстве привели пример штрафа жителя Петроградского района, который, будучи в алкогольном опьянении, громко ругался и шумел на улице Большая Зеленина. После того, как из полиции поступил исполнительный лист на взыскание штрафа, приставы списали 500 рублей с банковского счета должника.

Горожанам напомнили, что, если уклоняться от уплаты штрафа, придет дополнительный штраф в два раза больше задолженности, либо может грозить административный арест до пятнадцати суток.

Ранее мы писали, что в Петербурге с начала 2021 года рассмотрели 288 дел о занятии проституцией.

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