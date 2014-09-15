  1. Главная
Любители чёрного кофе склонны к психопатии и садизму
Сегодня, 12:15
Австрийское исследование выявило связь между вкусовыми предпочтениями и чертами личности.

Психологи из Инсбрукского университета обнаружили корреляцию между любовью к горьким напиткам и антисоциальными чертами личности. Согласно исследованию, поклонники чёрного кофе чаще проявляют склонность к макиавеллизму, нарциссизму и садизму, пишет RD.

В эксперименте участвовали 1000 респондентов, прошедших психологическое тестирование и анкетирование о пищевых привычках. Результаты показали, что участники, предпочитающие кофе без добавок, демонстрировали более высокие показатели по "тёмной триаде" личностных черт. Любители сладких кофейных напитков, напротив, чаще проявляют эмпатию и доброжелательность.

Учёные подчеркнули, что исследование выявляет статистическую связь, но не доказывает причинно-следственную взаимосвязь. Для окончательных выводов требуются дополнительные исследования.

Ранее Piter.TV сообщал, что новую методику лечения рака открыли в Петербурге.

Фото: Piter.TV

