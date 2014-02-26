Новую методику лечения рака открыли в Петербурге

Предлагаемый учеными новый подход основан на применении специальных наночастиц, совместимых с биологическими тканями организма.

Ученые из Петербургского Политехнического университета разработали инновационный способ доставки лекарств, предназначенный для лечения онкологических заболеваний. Согласно сообщению пресс-службы учебного заведения, новая методика способна уменьшить негативные последствия традиционного курса химиотерапии, такие как тошнота, выпадение волос и общее отравление организма.

Известно, что обычная химиотерапия оказывает негативное воздействие на весь организм пациента, поскольку лекарственные вещества распространяются вместе с кровью и повреждают не только раковые клетки, но и здоровые органы и ткани, что уменьшает терапевтический эффект процедуры. Предлагаемый учеными новый подход основан на применении специальных наночастиц, совместимых с биологическими тканями организма. Эти частицы выполняют роль транспортных капсул, доставляющих лекарства непосредственно к опухолевым клеткам. Особенностью разработки являются специальные молекулярные метки на поверхности частиц, позволяющие точно определить и атаковать именно раковые клетки.

Проведённые предварительные исследования показали высокую точность нового метода доставки препарата и существенное уменьшение негативного влияния на здоровье пациентов.

Ранее мы сообщили о том, что в России разработали новый тест для диагностики цитомегаловирусной инфекции.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)