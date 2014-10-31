Мобильный интернет в Петербурге утром 2 мая работает с перебоями

По данным сервиса мониторинга DownDetector, около полудня, 2 мая, зафиксировано почти 400 жалоб, за сутки — 1,5 тысячи обращений. Пользователи сообщают, что работают только сайты из "белого списка".

Ограничения связаны с утренней атакой БПЛА. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в 6:07 объявил опасность беспилотников в воздушном пространстве 47-го региона и предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета. В ходе атаки силами ПВО были уничтожены два беспилотника.

Из-за угрозы атаки БПЛА в работе аэропорта Пулково утром 2 мая вводились временные ограничения, но авиагавань продолжала работать в штатном режиме. Позднее режим воздушной опасности в Ленинградской области был отменён.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Минцифры продумывают введение платы за использование VPN-сервисов.

