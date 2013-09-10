Любители карт на телефоне получили детализированные дороги

На картах 2ГИС появились детальные дороги. Теперь в реалистичном виде можно посмотреть дорожные развязки, мосты и туннели.

2ГИС, одно из самых популярных приложений для поиска мест и навигации, представило новую функцию для своих пользователей. Теперь на картах приложения можно увидеть детальные дороги, включая развязки, мосты и туннели. Новая функция делает карты еще более информативными и поможет лучше ориентироваться в режиме навигатора. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Особенно полезно будет использовать эту функцию на сложных развязках, где перепады высот очень важны. Теперь достаточно одного взгляда на карту, чтобы понять расположение и направление дорог. Функция уже доступна в тестовом режиме в мобильном приложении 2ГИС на Android, а с 16 октября – на iOS.

Новая функция работает в 12 городах России: в Петербурге, Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Сочи, Самаре, Саратове, Иркутске и Вологде. Подключить опцию можно в настройках навигатора.

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Фото: unsplash.com