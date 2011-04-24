Московские блогеры преодолевают путь из Владивостока в Петербург на такси

По подсчетам путешественников, им придется провести в машине 12 дней и заплатить порядка 500 тыс. рублей.

Блогеры Валерий и Иван отправились из Владивостока в Петербург на такси. Их путь составит порядка 10 тыс. км. Об этом рассказали в телеграм-канале NN.

Поездку участники называют экспериментом "Самая длинная поездка на такси". Они стартовали 6 октября. По подсчетам путешественников, им придется провести в машине 12 дней и заплатить порядка 500 тыс. рублей.

Валерий и Иван заранее спланировали детали: маршрут, наблюдение, безопасность и "развлекательную программу". Однако им уже пришлось столкнуться с трудностями.

Сначала экспериментаторы не могли вызвать авто напрямую до Северной столицы. Тогда они решили поставить владивостокский адрес, а после – поменять точку, что сработало. Водители, приезжающие к ним, не подходили по разным параметрам, но спустя некоторое время команда согласовала таксиста.

По приезде в Хабаровск участники и водитель остановились в гостинице, чтобы отдохнуть. Через 24 часа поездка автоматически прекратилась у таксиста в приложении. В поддержке им предложили совершить поездку, а после составить отчет, по которому сервис рассчитает цену и спишет ее с карты.

Путешествие продолжается. Валерий, Иван и их команда периодически проводят прямые эфиры, где делятся деталями поездки.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские таксисты могут брать авто в аренду на несколько часов.

Фото: Телеграм / NN