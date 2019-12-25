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Любителей парковаться у мусорных контейнеров могут начать штрафовать
Сегодня, 17:49
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smirenny

Любителей парковаться у мусорных контейнеров могут начать штрафовать

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Штраф может составить до 500 тысяч рублей.

В среду, 23 сентября, стало известно, что в Петербурге могут появиться штрафы за парковку у мусорных контейнеров. Водителя накажут в случае, если подъезд к контейнерной площадке будет перекрыт.

Депутаты Законодательного собрания поддержали проект, разработанный Денисом Четырбоком и Алексеев Цивилевым. Так, физическим лицам будет грозить штраф до 5 тысяч рублей, должностным лицам – до 40 тысяч рублей, а юрлицам – до 500 тысяч рублей. Об этом уведомил Четырбок в своем Telegram-канале.

Напомним, что петербуржцам запрещено парковаться на газонах, а также на территориях детских и спортивных площадок и в местах для выгула собак.

Ранее мы писали, что рача-терапевта поликлиники на Васильевском оштрафовали за антисанитарию.

Фото: pixabay

Теги: штраф, штраф за парковку
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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