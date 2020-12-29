Любимова заявила, что театры и музеи откроются по решению главных санитарных врачей

Министр культуры Ольга Любимова заявила, что федеральные театры и музеи откроются по решению главных санитарных врачей. Об этом она рассказала журналистам.
Мы всегда руководствуемся и должны руководствоваться решением главного санитарного врача региона.
Ольга Любимова, глава Минкульта РФ
В Москве, например, отметила Любимова, театры могут открыться, если на это даст согласие оперативный штаб.
Ранее мы писали, что театральный фестиваль "БТК. Generation" стартует в Петербурге.
Фото: pixabay.com
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