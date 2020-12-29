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Любимова заявила, что театры и музеи откроются по решению главных санитарных врачей
Сегодня, 14:47
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matveyvn

Любимова заявила, что театры и музеи откроются по решению главных санитарных врачей

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В Москве театры могут открыться, если на это даст согласие оперативный штаб.

Министр культуры Ольга Любимова заявила, что федеральные театры и музеи откроются по решению главных санитарных врачей. Об этом она рассказала журналистам.

Мы всегда руководствуемся и должны руководствоваться решением главного санитарного врача региона.

Ольга Любимова, глава Минкульта РФ

В Москве, например, отметила Любимова, театры могут открыться, если на это даст согласие оперативный штаб.

Ранее мы писали, что театральный фестиваль "БТК. Generation" стартует в Петербурге.

Фото: pixabay.com

Теги: любимова, минкульт, музеи, театры
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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