Любимова заявила, что театры и музеи откроются по решению главных санитарных врачей

В Москве театры могут открыться, если на это даст согласие оперативный штаб.

Министр культуры Ольга Любимова заявила, что федеральные театры и музеи откроются по решению главных санитарных врачей. Об этом она рассказала журналистам.

Мы всегда руководствуемся и должны руководствоваться решением главного санитарного врача региона. Ольга Любимова, глава Минкульта РФ

В Москве, например, отметила Любимова, театры могут открыться, если на это даст согласие оперативный штаб.

Ранее мы писали, что театральный фестиваль "БТК. Generation" стартует в Петербурге.

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