Он пройдет с 19 по 24 января.

Театральный фестиваль "БТК. Generation" стартует в Петербурге сегодня. В течение фестиваля будут представлены 17 спектаклей для взрослых и детей.

Кроме того, зрители и участники фестиваля смогут принять участие в дискуссиях после показов спектаклей, а также обсудить, как молодому режиссеру попасть в театр, а также пообщаться в неформальной обстановке с коллегами по ремеслу. Подробности мероприятий – в группе Большого театра кукол в соцсети "ВКонтакте" и в сообществе самого фестиваля.

Организаторы рассказали, что учитывая низкие показатели трудоустройства в сфере культуры, создатели фестиваля решили объединить теоретическое и практическое образование и заявить о новом поколении специалистов театра.

Мы работаем, чтобы наш проект стал социальным лифтом, который позволяет молодым специалистам деятелей театра получить дальнейшее трудоустройство и начать карьерный путь – заявили Piter.tv организаторы.

Фото: Большой театр кукол / ВКонтакте