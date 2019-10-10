Любимые методы профилактики простуды признали бесполезными для россиян

Медицинская повязка, мази в нос, чеснок и малиновое варенье не поможет предохраниться от заболевания.

Медики рассказали, что любимые россиянами методы профилактики простуды не работают. В частности, медицинская повязка, которую многие носят на улице, не дает никакого эффекта. Марлевая повязка утрачивает функции после трех часов ношения. После этого она сама становится источником инфекции поэтому от нее нужно сразу избавляться.

Надевать маску надо лишь тогда, когда у вас точно планируется контакт с заболевшим. Например, при посещении поликлиники или больницы. Пользу не принесет окситоциновая мазь, а также закапывание сока чеснока в нос. Последний способ вообще может стать причиной ожога слизистой носа. А различные мазы только склеивают ворсинки в носу. Таким образом они негативно влияют на тот барьер организма, который должен бороться с вирусами и бактериями.

Также медики не советуют начинать закаляться в сезон гриппа.

Осенью и зимой организм ослаблен. Резкое охлаждение может привести к различным заболеваниям, и если уж очень хочется закаливаться, то делать это надо очень постепенно добавил эксперт

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге начали работу передвижные прививочные пункты.

Чай с малиновым вареньем не поможет укрепить иммунитет. Витамин С при высокой температуре распадается. В связи с этим ягоду лучше уапотреблять в свежем или сушеном виде.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Mayo Clinic, mnhealth, streamingwell