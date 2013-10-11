Львова-Белова поздравила россиян с Новым годом и Рождеством

Омбудсмен напомнила, что 2024 год станет Годом семьи.

Уполномоченный при российском президенте Владимире Путине по правам ребенка Мария Львова-Белова поздравила в собственном Telegram-канале сограждан с Новым годом и Рождеством Христовым. Чиновница пожелала россиянам дождаться домой каждого, кто сейчас все еще остается на передовой линии, на защите Родины.

Желаю вам душевных сил и здоровья, чтобы поддерживать друг друга и тепло семейного очага. Наши бойцы, знайте, что у вас есть надежный тыл: ваши семьи, знакомые и даже незнакомые люди - многие сегодня загадают желание о том, чтобы у вас все было хорошо. Мария Львова-Белова, омбудсмен РФ

Представитель по правам ребенка заметила, что следующий год станет по указу главы государства годом семьи. Она призвала в полной мере насладиться радостью общения с самыми дорогими и близкими в жизни людьми, а также быть счастливыми, исполнить заветные желания и реализовать мечты.

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Фото и видео: Telegram / Мария Львова-Белова