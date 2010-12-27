Лужанина доставили на вертолете в больницу

Он в тяжелом состоянии.

Вчера, 8 августа жителя Луги госпитлизировали на вертолете санавиации в Ленинградскую областную клиническую больницу. Об этом сообщается в паблике Национальная служба санитарной авиации.

Санитарная авиация вчера утро экстренно отправилась в Лугу, так как 36-летний мужчина был в тяжелом состоянии. После прибытия врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, открытый передом черепа, перелом плеча.

Обстоятельства, при которых он мог получить столько множественные повреждения, не уточняются.

Ранее мы сообщали, что из Выборга в Петербург на вертолете доставили подростка в тяжелом состоянии.

Фото: Национальная служба санитарной авиации/ ВК