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Lux Express временно отменила все международные рейсы из-за пандемии
Сегодня, 18:37
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Lux Express временно отменила все международные рейсы из-за пандемии

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Компания пообещала связаться с пострадавшими пассажирами.

В понедельник, 16 марта, стало известно о том, что Lux Express временно отменила все международные рейсы из-за пандемии. Об этом Piter.TV сообщила пресс-служба эстонского перевозчика. 

При этом перевозчик не отменил поездки между Петербургом и Финляндией. 

"В результате того, что многие страны закрыли свои границы, Lux Express временно отменила все международные рейсы",

—сказано в сообщении. 

Компания пообещала связаться с пострадавшими пассажирами, которые купили билеты на отмененные рейсы.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге коронавирус обрушил интернет-доставку на продукты .

Фото:Lux Express/вк

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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