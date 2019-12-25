Компания пообещала связаться с пострадавшими пассажирами.

В понедельник, 16 марта, стало известно о том, что Lux Express временно отменила все международные рейсы из-за пандемии. Об этом Piter.TV сообщила пресс-служба эстонского перевозчика.

При этом перевозчик не отменил поездки между Петербургом и Финляндией.

"В результате того, что многие страны закрыли свои границы, Lux Express временно отменила все международные рейсы", —сказано в сообщении.

Компания пообещала связаться с пострадавшими пассажирами, которые купили билеты на отмененные рейсы.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге коронавирус обрушил интернет-доставку на продукты .

Фото:Lux Express/вк