Лунев может не сыграть против "Спартака"

Команды встретятся 17 марта в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

Голкипер петербургского "Зенита" Андрей Лунев, вероятно, не примет участие в предстоящей игре со "Спартаком". Игрок получил травму ноги в матче против "Вильярреала" и покинул поле на 64-й минуте. Бывший игрок "сине-бело-голубых" и брат Александр Кержаков, выразил уверенность, что его брат, Михаил, сможет заменить Лунева в створе ворот.

Уверен, что Михаил готов заменить Лунева в матче со "Спартаком". Вратари, которые находятся в заявке команды и играют меньше, всегда готовы в таких ситуациях выходить и играть. Он показывал и доказывал это и раньше. Михаил - амбициозный человек, футболист, который всегда хочет играть, нельзя говорить, что он смирился с ролью второго-третьего вратаря команды".

- передает слова Кержаков ТАСС.

Напомним, что команды встретятся 17 марта в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги. В данный момент клуб с Невы возглавляет таблицу чемпионата, имея в активе 40 баллов. Москвичи идут на четвертом месте с 32 баллами.

Ранее на Piter.TV: Динияр Билялетдинов: Поставлю на победу "Спартака" против "Зенита"

Фото: twitter.com/zenit_spb