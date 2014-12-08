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В перерыве матча "Зенит" – "Спартак" на стадионе "Газпром-Арена" поженились влюбленные
Сегодня, 18:50
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В перерыве матча "Зенит" – "Спартак" на стадионе "Газпром-Арена" поженились влюбленные

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На футбольном поле они дали клятву друг другу в вечной любви и обменялись обручальными кольцами. 

Сегодня, 27 ноября, состоялся один из самых скандальных матчей на стадионе "Газпром-Арена". Игра "Зенита" со "Спартаком" закончилась дракой, а во время перерыва между таймами поженилась пара из Северной столицы. Бракосочетание провели прямо на стадионе. Об этом сообщили в tg-канале FONBET Кубок России.

Влюбленные серьезно подготовились к мероприятию. Невеста была одета в белое праздничное платье, а жених – в свадебный костюм. На футбольном поле они дали клятву друг другу в вечной любви и обменялись обручальными кольцами. 

Болельщики бурно отреагировали. Они поддержали молодоженов громкими аплодисментами.

Фото: пресс-служба FONBET Кубок России

 

Теги: зенит - спартак, свадьба во время матча, скандальный матч, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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