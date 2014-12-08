В перерыве матча "Зенит" – "Спартак" на стадионе "Газпром-Арена" поженились влюбленные

На футбольном поле они дали клятву друг другу в вечной любви и обменялись обручальными кольцами.

Сегодня, 27 ноября, состоялся один из самых скандальных матчей на стадионе "Газпром-Арена". Игра "Зенита" со "Спартаком" закончилась дракой, а во время перерыва между таймами поженилась пара из Северной столицы. Бракосочетание провели прямо на стадионе. Об этом сообщили в tg-канале FONBET Кубок России.

Влюбленные серьезно подготовились к мероприятию. Невеста была одета в белое праздничное платье, а жених – в свадебный костюм. На футбольном поле они дали клятву друг другу в вечной любви и обменялись обручальными кольцами.

Болельщики бурно отреагировали. Они поддержали молодоженов громкими аплодисментами.

Фото: пресс-служба FONBET Кубок России