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Динияр Билялетдинов: Поставлю на победу "Спартака" против "Зенита"
Сегодня, 16:16
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Rybka123

Динияр Билялетдинов: Поставлю на победу "Спартака" против "Зенита"

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Команды встретятся 17 марта в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

Бывший игрок московского "Локомотива" и сборной России Динияр Билялетдинов спрогнозировал победу "Спартака" в предстоящей игре против петербургского "Зенита".

Поставлю на победу "Спартака" в один мяч, "Зенит" не очень хорош в обороне, а взрывная атака москвичей способна поставить питерцев в тупик.
— сказал Билялетдинов "Матч ТВ".

Напомним, что команды встретятся 17 марта в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги. В данный момент клуб с Невы возглавляет таблицу чемпионата, имея в активе 40 баллов. Москвичи идут на четвертом месте с 32 баллами.

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Фото: ФК "Зенит"

Теги: динияр билялетдинов, зенит, спартак
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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