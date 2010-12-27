Федор Погорелов проведет первые экскурсии на «Газпром Арене»

Гостям покажут одну из самых технологичных арен мира изнутри.

Футбольный клуб "Зенит" устроит экскурсии для всех желающих посетить стадион на Крестовском острове. Об этом сообщает пресс-служба "сине-бело-голубых".

Первым автором тура выступит журналист и болельщик Федор Погорелов. Посетить экскурсию можно будет по предварительной записи 16 и 24 марта.

Во время двухчасовой экскурсии гости узнают от известного петербургского журналиста и болельщика об истории клуба и стадиона и увидят своими глазами, как устроена одна из самых технологичных арен мира изнутри

- говорится на сайте клуба

В "Зените" отметили, что Погорелов будет первым, но далеко не единственным автором собственного тура. В дальнейшем экскурсионную программу расширят и дополнят.

Ранее на Piter.TV: "Зенит" проведет товарищеский матч с "Барселоной"

Фото: ФК "Зенит"