Федор Погорелов проведет первые экскурсии на «Газпром Арене»

Футбольный клуб "Зенит" устроит экскурсии для всех желающих посетить стадион на Крестовском острове. Об этом сообщает пресс-служба "сине-бело-голубых".
Первым автором тура выступит журналист и болельщик Федор Погорелов. Посетить экскурсию можно будет по предварительной записи 16 и 24 марта.
Во время двухчасовой экскурсии гости узнают от известного петербургского журналиста и болельщика об истории клуба и стадиона и увидят своими глазами, как устроена одна из самых технологичных арен мира изнутри
- говорится на сайте клуба
В "Зените" отметили, что Погорелов будет первым, но далеко не единственным автором собственного тура. В дальнейшем экскурсионную программу расширят и дополнят.
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Фото: ФК "Зенит"
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