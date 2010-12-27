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Федор Погорелов проведет первые экскурсии на «Газпром Арене»
Сегодня, 14:14
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Rybka123

Федор Погорелов проведет первые экскурсии на «Газпром Арене»

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Гостям покажут одну из самых технологичных арен мира изнутри.

Футбольный клуб "Зенит" устроит экскурсии для всех желающих посетить стадион на Крестовском острове. Об этом сообщает пресс-служба "сине-бело-голубых".

Первым автором тура выступит журналист и болельщик Федор Погорелов. Посетить экскурсию можно будет по предварительной записи 16 и 24 марта.

Во время двухчасовой экскурсии гости узнают от известного петербургского журналиста и болельщика об истории клуба и стадиона и увидят своими глазами, как устроена одна из самых технологичных арен мира изнутри
- говорится на сайте клуба

В "Зените" отметили, что Погорелов будет первым, но далеко не единственным автором собственного тура. В дальнейшем экскурсионную программу расширят и дополнят.

Ранее на Piter.TV"Зенит" проведет товарищеский матч с "Барселоной"
Фото: ФК "Зенит"  

Теги: газпром арена, зенит, федор погорелов, экскурсионная программа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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