Лунев и Дриусси возобновили тренировки

В команде сине-бело-голубых тренировки возобновили десять полевых футболистов и два голкипера.

В воскресенье, 6 сентября, стало известно, когда Андрей Лунев и Себастьян Дриусси вернутся в строй.

Так, Лунев занимается по индивидуальной программе. При удачном варианте, игрок выйдет на поле к последнему туру РПЛ перед октябрьской паузой на сборные. Дриусси проводит тренировки в тренажерном зале: он должен вернуться в игру к середине октября.

Напомним, что после шести туров петербургская команда занимает вторую строчку в РПЛ и отстает от "Спартака" всего на одно очко.

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Фото: Piter.TV