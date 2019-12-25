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Лунев и Дриусси возобновили тренировки
Сегодня, 16:59
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smirenny

Лунев и Дриусси возобновили тренировки

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В команде сине-бело-голубых тренировки возобновили десять полевых футболистов и два голкипера.

В воскресенье, 6 сентября, стало известно, когда Андрей Лунев и Себастьян Дриусси вернутся в строй. 

Так, Лунев занимается по индивидуальной программе. При удачном варианте, игрок выйдет на поле к последнему туру РПЛ перед октябрьской паузой на сборные. Дриусси проводит тренировки в тренажерном зале: он должен вернуться в игру к середине октября.

Напомним, что после шести туров петербургская команда занимает вторую строчку в РПЛ и отстает от "Спартака" всего на одно очко. 

Ранее мы писали, что дубль Дзюбы принес сборной России победу над Сербией в Лиге наций.

Фото: Piter.TV

Теги: андрей лунев, зенит, себастьян дриусси, футбол
Категории: Лента новостей, Спорт, Зенит,

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