Дубль Дзюбы принес сборной России победу над Сербией в Лиге наций

Дубль нападающего Артёма Дзюбы принес сборной России победу над Сербией в Лиге наций со счётом 3:1. Игра прошла на московской "ВЭБ Арене".
Первый тайм прошёл без голов. Счёт был открыт на 48-й минуте — Дзюба успешно реализовал пенальти. После отличился защитник российской сборной Вячеслав Караваев.
На 78-й минуте мяч забил сербский форвард Александр Митрович. После этого надежды сербской сборной окончательно разбил Артём Дзюба, оформив дубль.
Следующая игра сборной России пройдёт в Будапеште — против сборной Венгрии.
Ранее Дзюба рассказал об улаженном конфликте с Соболевым.
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