Дубль Дзюбы принес сборной России победу над Сербией в Лиге наций

Следующая игра сборной России пройдёт в Будапеште.

Дубль нападающего Артёма Дзюбы принес сборной России победу над Сербией в Лиге наций со счётом 3:1. Игра прошла на московской "ВЭБ Арене".

Первый тайм прошёл без голов. Счёт был открыт на 48-й минуте — Дзюба успешно реализовал пенальти. После отличился защитник российской сборной Вячеслав Караваев.

На 78-й минуте мяч забил сербский форвард Александр Митрович. После этого надежды сербской сборной окончательно разбил Артём Дзюба, оформив дубль.

Следующая игра сборной России пройдёт в Будапеште — против сборной Венгрии.

Ранее Дзюба рассказал об улаженном конфликте с Соболевым.