  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Лукашевич прокомментировал преследование сотрудников Sputnik в Латвии
Сегодня, 15:14
57
lesjasap

Лукашевич прокомментировал преследование сотрудников Sputnik в Латвии

0 0

Постпред РФ при ОБСЕ поднял вопрос об агрессивной политике Риги.

Александр Лукашевич прокомментировал преследование сотрудников Sputnik в Латвии. Об этом постоянный представитель РФ при ОБСЕ сообщил на онлайн-заседании. По мнению дипломата, данный прием показывает вопиющее попрание свободы прессы, а также выражения собственного мнения.

На этот раз не можем обойти стороной грубое преследование со стороны Службы государственной безопасности Латвии сотрудников Sputnik Латвия, информагентства Baltnews, а также ряда русскоязычных журналистов и общественников

Александр Лукашевич, постпред России при ОБСЕ

Эксперт напомнил, что 3 декабря спецслужбы Латвии применяли репрессивные меры по отношению к русскоязычным журналистам. Представители СМИ подверглись задержанию, допросам, обыскам. У них изъяли мобильные устройства, компьютерную технику, электронные носители информации. За 2020 год постпредство РФ при ОБСЕ в третий раз поднимает вопрос об агрессии со стороны Риги по зачистке информполя и альтернативных источников данных.

Косачев назвал политическим беспределом задержание русскоязычных журналистов в Латвии.

Фото: Piter.tv

Теги: baltnews, sputnik, александр лукашевич, латвия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии