Александр Лукашевич прокомментировал преследование сотрудников Sputnik в Латвии. Об этом постоянный представитель РФ при ОБСЕ сообщил на онлайн-заседании. По мнению дипломата, данный прием показывает вопиющее попрание свободы прессы, а также выражения собственного мнения.
На этот раз не можем обойти стороной грубое преследование со стороны Службы государственной безопасности Латвии сотрудников Sputnik Латвия, информагентства Baltnews, а также ряда русскоязычных журналистов и общественников
Александр Лукашевич, постпред России при ОБСЕ
Эксперт напомнил, что 3 декабря спецслужбы Латвии применяли репрессивные меры по отношению к русскоязычным журналистам. Представители СМИ подверглись задержанию, допросам, обыскам. У них изъяли мобильные устройства, компьютерную технику, электронные носители информации. За 2020 год постпредство РФ при ОБСЕ в третий раз поднимает вопрос об агрессии со стороны Риги по зачистке информполя и альтернативных источников данных.
Косачев назвал политическим беспределом задержание русскоязычных журналистов в Латвии.
Фото: Piter.tv
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