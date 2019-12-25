Постпред РФ при ОБСЕ поднял вопрос об агрессивной политике Риги.

Александр Лукашевич прокомментировал преследование сотрудников Sputnik в Латвии. Об этом постоянный представитель РФ при ОБСЕ сообщил на онлайн-заседании. По мнению дипломата, данный прием показывает вопиющее попрание свободы прессы, а также выражения собственного мнения.

На этот раз не можем обойти стороной грубое преследование со стороны Службы государственной безопасности Латвии сотрудников Sputnik Латвия, информагентства Baltnews, а также ряда русскоязычных журналистов и общественников Александр Лукашевич, постпред России при ОБСЕ

Эксперт напомнил, что 3 декабря спецслужбы Латвии применяли репрессивные меры по отношению к русскоязычным журналистам. Представители СМИ подверглись задержанию, допросам, обыскам. У них изъяли мобильные устройства, компьютерную технику, электронные носители информации. За 2020 год постпредство РФ при ОБСЕ в третий раз поднимает вопрос об агрессии со стороны Риги по зачистке информполя и альтернативных источников данных.

Косачев назвал политическим беспределом задержание русскоязычных журналистов в Латвии.

Фото: Piter.tv