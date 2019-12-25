Сенатор прокомментировал задержание журналистов в Латвии.

Константин Косачев назвал политическим беспределом задержание русскоязычных журналистов в Латвии. Об этом глава международного комитета в Совете Федерации написал в собственном аккаунте на Facebook. По мнению спикера, власти страны действуют под прикрытием Евросоюза и НАТО, безнаказанно подавляя свободу слова и печати.

Происходящее в Латвии с сотрудниками информационных порталов Baltnews и Sputnik Латвия - это юридический произвол и политический беспредел (прощу прощения за лексику, но она так и просится в этом случае из уголовного мира, вот ведь до чего дошло)...С волками жить - по волчьи выть - это не про нас, не про Россию. Хотя и приходится иметь дело с волчьей стаей Константин Косачев, российский сенатор

Парламентарий признался, что в ситуации с задержанными русскоязычными журналистами хотел бы предложить отправить под санкции первых лиц работающих в РФ представителей зарубежных СМИ, которые критически комментируют внутренние и внешние дела Москвы.

МИД: обвинения против русскоязычных журналистов в Латвии сфабрикованы.

Фото: Piter.tv