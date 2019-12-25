Константин Косачев пригрозил ответить на действия НАТО в Черном море. Об этом глава комитета Совета Федерации по международным делам рассказал журналистам телеканала "Вместе РФ" днем 1 декабря. По словам сенатора, действия Североатлантического альянса в акватории региона вызовут реакцию Москвы и других государств.
Действия НАТО, в том числе в Черноморском регионе, убивают букву и дух ОБСЕ...Это происходит и в Черном море, где действия НАТО, конечно, вызовут ответные действия со стороны России и со стороны других государств, не входящих в альянс
Константин Косачев, российский сенатор
Парламентарий напомнил, что отвергается сам принцип неделимости безопасности. Он добавил, что члены НАТО говорят о необходимости "обеспечивать безопасность" своих союзников в любом регионе мира.
Косачев рассказал о попытках внешних сил раскачать обстановку в России.
Фото: Piter.tv
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