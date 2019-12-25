Косачев рассказал о попытках внешних сил раскачать обстановку в России

Константин Косачев рассказал о попытках внешних деструктивных сил раскачать обстановку в России. Об этом глава комитета Совета Федерации по международным отношениям рассказал в рамках конференции ФАДН.
Даже такая общенациональная общность, как российский народ, не может существовать в вакууме..."Для целого ряда внешних сил педалирование межнационального, межрелигиозного вопроса является важным политическим инструментом
Константин Косачев, российский сенатор
Эксперт напомнил, что правительство выстраивает государственную политику с учетом международного контекста. Сенатор призвал сохранить межнациональный, межрелигиозный и межкультурный диалог со странами. Он добавил, что Россия настроена на налаживание полноформатного диалога в вопросах сотрудничества.
Косачев оценил заявление Санду о "нечестном" долге за газ перед Россией.
Фото: Piter.tv
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