Сенатор выступил на конференции ФАДН.

Константин Косачев рассказал о попытках внешних деструктивных сил раскачать обстановку в России. Об этом глава комитета Совета Федерации по международным отношениям рассказал в рамках конференции ФАДН.

Даже такая общенациональная общность, как российский народ, не может существовать в вакууме..."Для целого ряда внешних сил педалирование межнационального, межрелигиозного вопроса является важным политическим инструментом Константин Косачев, российский сенатор

Эксперт напомнил, что правительство выстраивает государственную политику с учетом международного контекста. Сенатор призвал сохранить межнациональный, межрелигиозный и межкультурный диалог со странами. Он добавил, что Россия настроена на налаживание полноформатного диалога в вопросах сотрудничества.

Косачев оценил заявление Санду о "нечестном" долге за газ перед Россией.

Фото: Piter.tv