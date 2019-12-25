Столтенберг: НАТО продолжит усиливаться в Черном море

Генсек НАТО рассказал о темах, которые поднимет на Совете глав МИД альянса.

Йенс Столтенберг заявил о том, что НАТО продолжит усиливаться в Черном море. Об этом генеральный секретарь Североатлантического агентства заявил на пресс-конференции в Брюсселе. Выступление чиновника состоялось в преддверии Совета НАТО на уровне глав МИД, который состоится 1-2 декабря. По словам чиновника, ситуацию представитель НАТО обсудят на видеоконференции с министрами обороны Грузии и Украины.

Регион Черного моря имеет стратегическую важность для НАТО, для всех его членов. Мы также тесно сотрудничаем с двумя нашими партнерами, Грузией и Украиной, в этом регионе Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт обвинил Россию в нарушении территориальной целостности Украины и Грузии. Он отметил, что Москва усиливает военное присутствие в Крыму. В связи с этим НАТО находит для себя необходимым аналогично усилить собственное присутствие в регионе.

МИД: РФ не будет обсуждать с США вопрос принадлежности Крыма.

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