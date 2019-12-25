Столтенберг: ЕС не сможет в одиночку защитить Европу и нуждается в войсках США

Эксперт объяснил, что Вашингтон помогает региону в обеспечении безопасности.

Йенс Столтенберг заявил о том, что Евросоюз не сможет в одиночку защитить Европу, поэтому нуждается в присутствии американских войск. Об этом генеральный секретарь НАТО рассказал журналистам немецкой медиагруппы Funke. Эксперт уверен, что ЕС нужны гарантии Вашингтона по обеспечению безопасности региона, а также по мерам ядерного сдерживания.

Факт в том, что ЕС не может защитить Европу. После Brexit 80% расходов на оборону государств НАТО будут приходиться на страны, не входящие в ЕС...Гарантии США в области безопасности, ядерное сдерживание и присутствие американских войск абсолютно необходимы для защиты Европы Йенс Столтенберг, генсек НАТО

По мнению специалиста, Европейскому союзу следует как можно больше инвестировать в оборону. Однако эти средства не смогут заменить помощь Североатлантического альянса. Генсек заметил, что ослабление связи между Северной и Южной Америками и Европой ослабит НАТО, а также "внесет раскол в ЕС".

Генсек НАТО заявил, что РФ остается крупнейшим соседом, с которым надо поддерживать диалог.

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