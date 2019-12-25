МИД: РФ не будет обсуждать с США вопрос принадлежности Крыма

Сергей Рябков выступил на форуме "Диалог Форт-Росс 2020".

В МИД России указали, что Москва не будет обсуждать с Вашингтоном вопрос принадлежности Крыма. Об этом журналистам заявил заместитель внешнеполитического ведомства Сергей Рябков в рамках выступления на сессии международного форума "Диалог Форт-Росс". В 2020 году мероприятие проводится в онлайн-формате. Чиновник заметил, что вопрос принадлежности полуострова - закрытая тема.

Что касается вопроса Крыма, тот тут обсуждать нечего….Это не проблема, все уже давно решено Сергей Рябков, замглавы МИД России

Эксперт уточнил, что США и России следует активнее работать над улучшением взаимоотношений друг с другом. Он добавил, что Москва не хочет бесконечно размениваться санкциями. По словам Рябкова, со временем США поймут, что постоянное наращивание ограничений в отношении РФ - неэффективная политика, которая не дает никакой продуктивности.

Рябков призвал НАТО прекратить совместные ядерные миссии.

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