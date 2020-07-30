Лукашенко заявил, что в связи с последними событиями в РФ ни из кого не надо делать героев

Глава Белоруссии оценил ситуацию с вооруженным мятежом в России.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, что в связи с последними событиями в России ни из кого не надо делать героев, в том числе из него. Таким мнением глава государства поделился с участниками торжественного мероприятия, на кот ором вручались генеральные погоны для местных военнослужащих.

Не делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев... Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко заявил о попытке оппозиции организовать мятеж в Белоруссии.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого