Лукашенко заявил о попытке оппозиции организовать мятеж в Белоруссии

Глава Белоруссии оценил "планы беглых".

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, что республиканская оппозиция за рубежом на фоне событий в России "засуетилась" реализовать в своей стране вооруженный мятеж, но "фальстарт произошел". На торжественном вручении генеральных погон, политик заметил, что беглые белорусы стремятся показать своим западным кураторам наличие хоть каких-либо результатов своей работы. По мнению лидера республики, в результате они окажутся только пушечным мясом, а не получат те награды, на которые рассчитывали.

Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий "вооруженного мятежа" - надо же отчитываться. Даже такие случаи были. Насколько обезумели. Их же на фронт загнали, воюют. А тут услышали: в Беларуси чуть ли не революция. Рванули оттуда, а заградотряды: "Назад, ребята, не вовремя". Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко заявил, что переживал за Отечество от Бреста до Владивостока.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого