Лукашенко заявил, что переживал за Отечество от Бреста до Владивостока

Глава Белоруссии рассказал о событиях, которые произошли в России 23 и 24 июня.

Белорусский президент Александр Лукашенко признался в том, что ему было больно наблюдать за событиями, происходившими недавно на южной части России, так как он переживал за "единое Отечество". Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на торжественном мероприятии, на котором политик вручал генеральные погоны местным военнослужащим. Лидер республики добавил, что белорусы будут сильнее любых внешних угроз.

Не скрою, было больно наблюдать. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. А наше Отечество от Бреста до Владивостока - это земля, свобода и наши народы, которые здесь живут. История помнит. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Александр Лукашенко в очередной раз подчеркнул важность сплоченности рядов и преданности Родине. Лукашенко заявил, что все погибнут, если Россия рухнет.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого