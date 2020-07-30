Лукашенко заявил, что все погибнут, если Россия рухнет

Глава Белоруссии оценил обстановку в регионе.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, что если Россия рухнет, то катастрофические последствия коснутся всех. На торжественном вручении военнослужащим генеральных погон, политик также назвал ключевые задачи для республиканского силового блока. По мнению главы государства, приоритетом является недопущение эскалации и накаливания региональной обстановки.

Моя позиция: если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем... Спичку брось - все вспыхнет. Это надо довести и до всего личного состава, ваших подчиненных на местах. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По мнению политика, в настоящее время восточноевропейский регион в очередной раз пытается взорвать, а также дезориентировать людей. Александр Лукашенко напомнил, что Запад не гнушается никаких способов насаждения гражданам собственных правил, установления своего порядка и вводит в заблуждение людей об истинных планах. Глава Белоруссии с сожалением отметил, что попытки урегулировать кризис путем мирных переговоров на Западе сейчас называются "дипломатической имитацией".

Лукашенко заявил, что на фоне событий в России армия приведена в полную боевую готовность.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого