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Лукашенко заявил, что на фоне событий в России армия приведена в полную боевую готовность

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Глава Белоруссии рассказал о причинах цветных революций.

Белорусский президент Александр Лукашенко во время попытки вооруженного мятежа на территории России отдал распоряжение привести республиканскую армию в полную боевую готовность. Об этом рассказал глава государства в ходе выступления на торжественной  церемонии вручения генеральских погон в Минске.

Мной были отданы все распоряжения по приведению армии в боевую готовность. История помнит: белорусы умеют защищать свою землю. Мы были и будем сильнее любых вызовов.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик отметил, что ему "было больно наблюдать" за происходящими на юге России событиями. По его словам, не бывает цветных революций, если в стране не существует для этого причин.

Лукашенко: инвесторы не должны относиться к Белоруссии как к банановой республике.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, армич, армия, белоруссия, боевая готовность, цветные революции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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