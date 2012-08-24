Лукашенко: инвесторы не должны относиться к Белоруссии как к банановой республике

Глава Белоруссии оценил сотрудничество с иностранным бизнесом.

Власти Белоруссии должны добиться того, чтобы иностранные инвесторы реализовывали проекты, которые принесут пользу стране, а не относились к ней как к банановой республике. Соответствующее заявление глава государства Александр Лукашенко сделал на совещании с руководством местного Совета министров. Политик добавил, что в основе любого проекта должна находиться социальная ответственность. В частности, речь идет о полной трудовой занятости сотрудников, достойных заработных платах, широком социальном пакете и уплате налогов.

Сюда надо приходить не как в банановую республику, а как в нормальную - высокотехнологичную, высокоразвитую, - и работать надо прежде всего со своими инвесторами. АлександрЛукашенко, президент Белоруссии

Александр Лукашенко добавил, что просто приехать в республику и, как раньше говорили, и высосать все соки из народа, выдавить все, заплатив какую-то копейку, не получится. Политик не думает, что стране нужны проекты, которые хотят основную прибыть выводить в виде дивидендов в недружественные страны. Он призвал привлекать в страну предпринимателей из Азии и Африки, но при этом не игнорировать западных инвесторов.

Лукашенко: Запад не оставит в покое страны ОДКБ даже после окончания конфликта на Украине.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого