Лукашенко: Запад не оставит в покое страны ОДКБ даже после окончания конфликта на Украине

Александр Лукашенко рассказал о важности разработки экономического плана странами ОДКБ.

Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что страны коллективного Запад не оставит в покое страны ОДКБ даже после окончания украинского конфликта. Соответствующее заявление глава государства сделал в Минске на заседании Совета министерств иностранных дел стран-членов Организации Договора коллективной безопасности. Политик добавил, что экономический план альянса должен объединить все страны ОДКБ. Этот документ будет основываться на том, что страны могут быть изолированы коллективным Западом как во времена Советского Союза. При подобных условиях требуется определить что и каким образом государства могут производить на своей территории. По мнению Лукашенко, показатель производительности может составить 80-90 процентов. Он добавил, что оставшиеся 10 процентов придется покупать до того момента, пока не получится уйти от зависимости по импорту.

Надо понимать, что давить нас будут. Даже если этот конфликт на Украине закончится, все равно от нас не отстанут. Нам надо выработать общий план, не прогноз наших действий, а план, прежде всего в экономике. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Глава Белоруссии отметил, что в этом плане каждая из стран ОДКБ должна "видеть себя". Политик добавил, что если страны не согласятся с этой инициативой, то Москва и Минск в лице Владимира Путина и его самого не далеки от того, чтобы "на двоих сделать этот план". По мнению президента республики, нелья рассчитывать ни на кого, кроме себя и своих сил.

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Фото и видео: Telegram / Пул Первого