Лукашенко заявил, что Бабарико начал давать показания следствию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико начал давать показания следствию. Об этом было сказано на встрече главы государства с военнослужащими, передаёт БЕЛТА.
Лукашенко отметил, что Бабарико стал давать показания после того, как ему отказали в регистрации в кандидаты в президенты.
И этот уже зарыдал, когда не зарегистрировали, зарыдал и начал показания давать.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Он добавил, что в деле Белгазпромбанка нет политического заказа, поэтому задержанных по нему 30 человек не следует считать узниками совести.
Ранее пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации.
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