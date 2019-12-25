Лукашенко заявил, что Бабарико начал давать показания следствию

Он добавил, что в деле Белгазпромбанка нет политического заказа.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико начал давать показания следствию. Об этом было сказано на встрече главы государства с военнослужащими, передаёт БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что Бабарико стал давать показания после того, как ему отказали в регистрации в кандидаты в президенты.

И этот уже зарыдал, когда не зарегистрировали, зарыдал и начал показания давать. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Он добавил, что в деле Белгазпромбанка нет политического заказа, поэтому задержанных по нему 30 человек не следует считать узниками совести.

Ранее пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации.