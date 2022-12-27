По словам Лукашенко, Петербург настолько "вычищен и выдраен", что не скажешь, что здесь зима.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко восхитился чистотой зимнего Петербурга, пошутив, что ему стало даже обидно за Минск.

И за Питер спасибо, за то, что вчера показали. На меня он произвел потрясающее впечатление. Мне просто обидно за чистоту стало – приеду в Минск, буду смотреть, чтобы мы "подтянулись". Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По словам Лукашенко, Петербург настолько "вычищен и выдраен", что не скажешь, что здесь зима. Также глава Белоруссии восхитился тем, что сделано в Северной столице и, в том числе, похвалил за это местные власти.

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