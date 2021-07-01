Лукашенко рассказал об отношениях Белоруссии и Украины

В Минске напомнили, что народ Украины "братский".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что республике нельзя допустить разрыв отношений с братским украинским народом. Об этом глава государства сообщил коллегам в рамках онлайн-конференции по развитию регионов РФ и Белоруссии. При этом Минск признает, что руководство Киева пошло "другим путем".

Мы видим, как тает государственный суверенитет наших южных соседей. Мы вынуждены об этом вспоминать и говорить не единожды. От этого страдают только люди, и мы не можем допустить разрыва братских связей между народами. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик уточнил, что Москва и Минск всегда будут рядом с украинцами, несмотря на политику Украины, которая движется в другом направлении.

Лукашенко рассказал о производстве "Спутника V" в Белоруссии.

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