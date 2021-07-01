Лукашенко рассказал о производстве "Спутника V" в Белоруссии

Минск поблагодарил Москву за передачу технологий по вакцине от коронавируса.

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал о производстве "Спутника V" в республике. Об этом политик сообщил коллегам во время онлайн-форума, посвященного развитию регионов двух государств. По информации Минска, ежемесячно в стране на собственных мощностях изготавливается свыше 500 тысяч доз препарата для профилактики коронавируса, разработанного НИЦ имени Гамалеи. Лукашенко заметил, что при необходимости, партии вакцины медики готовы передать в РФ.

Публично благодарю вас от имени белорусского народа не только за то, что вы в срок, вовремя поставляете обозначенные объемы вакцин, но и передали нам технологии производства этих вакцин. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик заметил, что выпускаемых дох хватает для того, чтобы привить население республики, а также передавать вакцины для использования их в Россию. Ранее стороны договорились именно о таких условиях. Напомним, что на территории республики препарат выпускает предприятие "Белмедпрепараты".

Лукашенко призвал разработать стратегию интеграции Союзного государства.

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