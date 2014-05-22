Президент Белоруссии призвал обратить внимание на то, какие вопросы не решены полностью.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал быть смелее в строительстве Союзного государства. Об этом он заявил на встрече с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.

По словам белорусского лидера, за 25 лет многое сделано для формирования отношений Москвы и Минска. Лукашенко призвал обратить внимание на то, какие вопросы в Союзном государстве не решены полностью. Он отметил, что это обеспечение равных прав граждан.

Думаю, что надо где-то нам смелее идти в этом направлении. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко поручил новому министру культуры "навести порядок или умереть".

Видео: Telegram / Пул Первого