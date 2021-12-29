Лукашенко призвал Узбекистан извлечь уроки из протестов в Казахстане

Террористы намерены "взорвать ситуацию вокруг центральноазиатских постсоветских республик", считает президент.

Уроки из ситуации в Казахстане должны быть извлечены, прежде всего, в Узбекистане. Об этом в ходе внеочередной сессии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, на границе Казахстана скопилось большое число международных террористов, которые намерены "взорвать ситуацию вокруг центральноазиатских постсоветских республик".

Уроки, о которых много говорили, должны извлечь, простите за это, прежде всего Узбекистан. Если эти уроки не будут извлечены, по нашей информации, их взгляды брошены в том числе и на Узбекистан. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Он уверен, что за митингами и беспорядками в городах Казахстана стояли внешние силы, однако не считает этот фактор единственным. Глава Белоруссии, призвал Казахстан и Киргизию оперативно решить накопившиеся проблемы.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что прошедшие события в стране являются попыткой государственного переворота.

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