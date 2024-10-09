Лукашенко призвал Украину не влезать в Белоруссию

По его словам, высказывания из Киева являются обычным "вяканьем".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину не влезать на их территорию. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Глава республики ответил на высказывания депутата от украинской партии "Слуга народа" Олега Дунды, который призвал перенести боевые действия на территорию Белоруссии. По его словам, высказывания из Киева являются обычным "вяканьем". Лукашенко отметил, что никто из серьезных людей даже на уровне президента Украины Владимира Зеленского не думает о подобном развитии событий.

С любой стороны, с любых позиций влезть в Беларусь вот таким образом, полторы тысячи километров граница, украинцам это точно не нужно. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее мы сообщали, что Лукашенко прибыл в Москву на саммит СНГ.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН