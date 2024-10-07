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Лукашенко прибыл в Москву на саммит СНГ

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В рамках саммита лидеры стран содружества рассмотрят вопросы, связанные с обеспечением безопасности.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву на саммит СНГ. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул Первого".

У трапа самолета главу республики встретили госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник. Лукашенко примет участие в саммите СНГ, на котором лидеры стран содружества рассмотрят вопросы, связанные с обеспечением безопасности, сферой высоких технологий, торгово-экономическим и культурно-гуманитарным сотрудничеством.

Ранее Лукашенко считает возможным финансирование оппозиции за рубежом для восстания.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, москва, президент белоруссии, саммит снг
Категории: Лента новостей, Новости России,

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