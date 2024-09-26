Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает возможным финансирование оппозиции за рубежом для восстания. Об этом он заявил на совещании по кадровым решениям.
По словам главы государства, Белоруссию ожидает сложное время в связи с предстоящими выборами в 2025 году. Он подчеркнул, что на болтовню никто не дает денег, а оппозиция проигрывает внутреннюю повестку белорусским журналистам. Лукашенко выразил уверенность, что за рубежом поставлена задача дестабилизировать обстановку в стране.
Поэтому мне приходится наряду с уборкой урожая, другими экономическими вопросами уделять большое внимание обороноспособности нашей страны.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссии надо готовиться к войне.
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