По его словам, Белоруссию ожидает сложное время в связи с предстоящими выборами в 2025 году.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает возможным финансирование оппозиции за рубежом для восстания. Об этом он заявил на совещании по кадровым решениям.

По словам главы государства, Белоруссию ожидает сложное время в связи с предстоящими выборами в 2025 году. Он подчеркнул, что на болтовню никто не дает денег, а оппозиция проигрывает внутреннюю повестку белорусским журналистам. Лукашенко выразил уверенность, что за рубежом поставлена задача дестабилизировать обстановку в стране.

Поэтому мне приходится наряду с уборкой урожая, другими экономическими вопросами уделять большое внимание обороноспособности нашей страны. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссии надо готовиться к войне.

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