Лукашенко: Белоруссии надо готовиться к войне

По его словам, противники страны "делают свое дело".

Белоруссии надо готовиться к войне. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании на Обуз-Лесновском военном полигоне в Брестской области.

По его словам, Белоруссия ни с кем не собирается и не хочет воевать, однако противники страны "делают свое дело". Глава государства добавил, что тенденций к развязыванию боевых действий в настоящее время не наблюдается.

И дай Бог, чтобы этой войны не было. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко призвал провести Всебелорусское народное собрание.

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