  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:50
51
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Лукашенко: Белоруссии надо готовиться к войне

0 0

По его словам, противники страны "делают свое дело".

Белоруссии надо готовиться к войне. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании на Обуз-Лесновском военном полигоне в Брестской области.

По его словам, Белоруссия ни с кем не собирается и не хочет воевать, однако противники страны "делают свое дело". Глава государства добавил, что тенденций к развязыванию боевых действий в настоящее время не наблюдается.

И дай Бог, чтобы этой войны не было.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко призвал провести Всебелорусское народное собрание.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, безопасность, президент белоруссии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии