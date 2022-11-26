Лукашенко: Белоруссии надо готовиться к войне

Белоруссии надо готовиться к войне. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании на Обуз-Лесновском военном полигоне в Брестской области.
По его словам, Белоруссия ни с кем не собирается и не хочет воевать, однако противники страны "делают свое дело". Глава государства добавил, что тенденций к развязыванию боевых действий в настоящее время не наблюдается.
И дай Бог, чтобы этой войны не было.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко призвал провести Всебелорусское народное собрание.
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